Башкирия подтвердила стабильный кредитный рейтинг

Агентство «Эксперт РА» присвоило Башкирии кредитный рейтинг ruAA+, следует из публикации на сайте регионального министерства финансов. Тем самым, рейтинг республики остается неизменным с июня 2020 года.

В последний раз иная оценка кредитоспособности Башкирии присваивалась в декабре 2019 года, когда показатель достиг высшего уровня ruAAA. Согласно объяснениям «Эксперт РА», при рейтинге ruAA частота дефолтов на горизонте одного года составляет 0,23%, на горизонте трех лет — 0,91%.

Также эксперты прогнозируют стабильный уровень кредитоспособности республики — таковым он остается мая 2021 года. С июня 2017 года был единственный случай других ожиданий, когда аналитики присвоили Башкирии негативный прогноз — это случилось в конце ноября 2020 года.

Рейтинг кредитоспособности Башкирии агентство объясняет развитой экономикой региона, умеренно высоким уровнем демографического развития и инвестиционного климата, развитым рынком труда с ограниченными ресурсами, сбалансированным бюджетом и благоприятной долговой нагрузкой. В числе потенциально отрицательных факторов называются сокращение населения и зависимость от «крупнейшего налогоплательщика» (им является «Башнефть»).

К концу лета госдолг Башкирии составляет 71,15 млрд руб. при верхнем пределе 75,9 млрд руб.

Идэль Гумеров