Сегодня исполняется 78 лет президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву

Шамиль Тарпищев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет почетный президент Олимпийского комитета России, почетный член МОК, Герой Труда РФ Виталий Смирнов:

— Дорогой Шамиль, от всей души поздравляю тебя с днем рождения! Очень ценю нашу давнюю дружбу. Желаю успехов, здоровья и счастья. Удачи тебе во всем!

8 марта исполняется 85 лет заслуженному тренеру по фигурному катанию СССР и России Алексею Мишину

Алексей Мишин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе:

— От имени Федерации фигурного катания на коньках России хотел бы поздравить Вас с юбилеем! 85 лет — прекрасная дата, и фраза «мои года — мое богатство» очень точно отражает весь Ваш жизненный путь! Ваша жизнь в спорте — целая эпоха! Вы всегда были преданы фигурному катанию! Это достойно уважения! Если бы меня попросили охарактеризовать Вас, я бы ответил: Мишин — это творческая натура, неиссякаемая энергия, педагогический и тренерский талант, искрометное чувство юмора, прекрасный муж, отец и «сумасшедший» в хорошем смысле слова дедушка! Здоровья Вам и Вашим близким, семейного благополучия, успехов в жизни и спорте!

