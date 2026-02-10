На ремонт белгородского детского лагеря «Прометей» выделяют 230 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского округа Белгородской области» объявило аукцион на капремонт детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» в городе Строитель. Начальная цена контракта составляет 230,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» Фото: с сайта детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей»

Источник финансирования — бюджет Яковлевского округа. Большую часть средств выделят в 2026 году.

Подрядчику предстоит модернизировать системы вентиляции, отопления, электроснабжения, наружного освещения и благоустроить прилегающую территорию. Работы нужно будет выполнить в спальных корпусах №1 и №2, клубе, спортзале и КПП.

Исполнить условия контракта требуется в два этапа с даты заключения контракта до 30 апреля 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 16 февраля. Итоги планируют подвести 18 февраля.

«Прометей» изначально строился как санаторий-профилакторий для аграриев. С 1980 года начал работать как межколхозный пионерский лагерь. В 2005 году был передан муниципалитету. Сейчас там организуют летний отдых и оздоровление воспитанников спортивных секций Белгородской, Ленинградской и Мурманской областей.

Алина Морозова