Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ремонт белгородского детского лагеря «Прометей» выделяют 230 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского округа Белгородской области» объявило аукцион на капремонт детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» в городе Строитель. Начальная цена контракта составляет 230,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: с сайта детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей»

Фото: с сайта детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей»

Источник финансирования — бюджет Яковлевского округа. Большую часть средств выделят в 2026 году.

Подрядчику предстоит модернизировать системы вентиляции, отопления, электроснабжения, наружного освещения и благоустроить прилегающую территорию. Работы нужно будет выполнить в спальных корпусах №1 и №2, клубе, спортзале и КПП.

Исполнить условия контракта требуется в два этапа с даты заключения контракта до 30 апреля 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 16 февраля. Итоги планируют подвести 18 февраля.

«Прометей» изначально строился как санаторий-профилакторий для аграриев. С 1980 года начал работать как межколхозный пионерский лагерь. В 2005 году был передан муниципалитету. Сейчас там организуют летний отдых и оздоровление воспитанников спортивных секций Белгородской, Ленинградской и Мурманской областей.

Алина Морозова