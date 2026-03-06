В Кочубеевском округе вырастили 4 млн тюльпанов к 8 марта

Тепличный комплекс Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края поставил рекорд производства к Международному женскому дню: агрономы вырастили свыше 4 млн тюльпанов 100 сортов на площади 3,5 га защищенного грунта, сообщили в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кочубеевского округа Фото: Администрация Кочубеевского округа

Цветы уже отправили в магазины городов СКФО, ЮФО, Центральной России и Урала, где они радуют женщин свежим видом благодаря передовой логистике и технологиям хранения. Глава округа Олег Борзов отметил, что предприятие укрепляет лидерство Ставрополья в цветоводстве и символизирует весну для миллионов россиян.

Комплекс на хуторе Новозеленчукском круглый год производит до 8 млн цветов, включая лилии, хризантемы, ирисы и пионы, по голландским методам. Луковицы тюльпанов сажают осенью, укореняя их в холодильниках при искусственном холоде, а затем переносят в теплицы для срезки в фазе молочной спелости. Автоматизированная линия сортирует стебли, обрезает луковицы и собирает букеты, что обеспечивает стойкость цветов до месяца в вазе даже после транспортировки. Хозяйство также лидирует в выращивании рассады однолетников для озеленения городов края, поставляя продукцию по всей стране.

В 2025 году теплицы округа произвели более 3 млн тюльпанов свыше 100 сортов — бахромчатых, пионовидных, попугайчатых и двухцветных — для тех же регионов. Тогда глава Алексей Клевцов анонсировал поставки, подчеркнув долгий срок жизни цветов. К 2026 году объем вырос до 4 млн, что подтверждает расширение мощностей: комплекс обслуживают 45 сотрудников, а планы господдержки включают новые инвестиции.

Регион покрывает значительную долю спроса на отечественные цветы, снижая импорт из Голландии. Логистика минимизирует потери — цветы перевозят специально оборудованные фуры на тысячи километров без увядания. Комплекс не только продает букеты, но и озеленяет парки, усиливая экологию края. В марте 2026 года поставки уже достигли пика, а спрос остается высоким — женщины по всей России получают ставропольские тюльпаны как символ внимания и весны. Предприятие планирует дальнейшее развитие экспорта.

Станислав Маслаков