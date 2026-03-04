Белгородский губернатор Гладков: «Мы не можем обеспечить безопасность жителей»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира ответил на гневное обращение жительницы Грайворона, критиковавшей местные власти за небезопасную обстановку в приграничье, что те действительно «не могут обеспечить безопасность жителей». Грайворонка пожаловалась главе региона, что в городе «не работает ни одна заправка», а «предприятия закрываются в геометрической прогрессии».

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Жительница предложила господину Гладкову приехать в Грайворон на неделю «без охраны и броневика» и приобрести там квартиру. По мнению грайворонки, реальное положение вещей в городе «замалчивается», а местные «пятый год живут в нечеловеческих условиях».

Губернатор в ответ на критику жительницы сказал, что заедет в город и постарается лично поговорить с ней. При этом он признал, что ситуация с обстрелами приграничья «имеет тенденцию к ухудшению»: «Вы правы, что власть не может обеспечить безопасность. Правильно, что ругаетесь. Принимаю все претензии на свой личный счет. Понимаю, что я обязан принимать все меры. Мирные люди не должны гибнуть. Но не все удается: приграничье горит. Крайне тяжелая ситуация с энергетикой и связью».

Также губернатор добавил, что не может приобрести квартиру в муниципалитетах, так как у него «нет столько денег, и дело не в этом, а в мерах, которые бы защитили жителей».

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 109 беспилотников и 16 боеприпасов. В результате была ранена одна мирная жительница.

