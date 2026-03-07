8 марта исполняется 54 года члену бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрею Мельниченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мельниченко

Фото: Фонд Мельниченко Андрей Мельниченко

Фото: Фонд Мельниченко

Его поздравляет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова:

— Уважаемый Андрей Игоревич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Благодарю за искреннюю вовлеченность и неравнодушие к проблемам сферы детства, за реальную помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Важно, что кризисные центры для семей и центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, открытые по всей стране при Вашей поддержке, дают опору и надежду тем, кто в них особенно нуждается. Многие годы Вы создаете возможности для раскрытия талантов детей в регионах, вносите значимый вклад в развитие будущих поколений, помогаете менять к лучшему облик промышленных городов. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших успехов в реализации значимых для страны инициатив!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»