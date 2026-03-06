Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе усилят меры безопасности в культурных и промышленных объектах

Руководству музеев и культурных учреждений поручено усилить пропускной режим, запретив доступ в подсобные помещения, подвалы, чердаки, котельные и гаражи, а руководителям промышленных предприятий — усилить контроль доступа и взаимодействие с УФСБ, УМВД, Росгвардией и МЧС по Ставропольскому краю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Все учреждения культуры и предприятия будут развивать взаимодействие с правоохранителями. На промышленных объектах намечены дополнительные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях, будут оборудованы системы оповещения.

В пресс-службе отметили, что обо всех подозрительных инцидентах необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все