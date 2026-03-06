В Ставрополе усилят меры безопасности в культурных и промышленных объектах

Руководству музеев и культурных учреждений поручено усилить пропускной режим, запретив доступ в подсобные помещения, подвалы, чердаки, котельные и гаражи, а руководителям промышленных предприятий — усилить контроль доступа и взаимодействие с УФСБ, УМВД, Росгвардией и МЧС по Ставропольскому краю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Все учреждения культуры и предприятия будут развивать взаимодействие с правоохранителями. На промышленных объектах намечены дополнительные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях, будут оборудованы системы оповещения.

В пресс-службе отметили, что обо всех подозрительных инцидентах необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Наталья Белоштейн