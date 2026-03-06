Чистая прибыль HeadHunter в 2025 году сократилась почти на 25%

Чистая прибыль МКПАО «Хэдхантер» по МСФО в 2025 году сократилась на 24,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 17,99 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность группы компаний. Снижение показателя в четвертом квартале 2025-го достигло 33,7%.

Как отмечается в документации, выручка за прошлый год увеличилась на 4% и достигла 41,2 млрд рублей. Показатель EBITDA за год снизился на 11,7%, до 23 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли компании достигла 43,7%. При этом в прошлом году показатель составлял 60,3%.

За последние три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го чистая прибыль «Хэдхантер» упала на 33,7% и составила 4,6 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли за тот же период — 44,2% (снижение на 22,8% по сравнению с четвертым кварталом 2024-го). Выручка выросла на 0,4% и достигла 10,5 млрд руб. Показатель EBITDA за квартал составил 5,3 млрд руб. (сокращение на 11,4%).

По итогам 2024 года «Хэдхантер» отчитывался о росте выручки на 34,5% в годовом выражении. Гендиректор компании Дмитрий Сергиенков тогда назвал год очень успешным и заявил об «устойчивом тренде роста инвестиций в HR со стороны клиентов».