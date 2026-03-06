Александр Серов, Костя Кулясов и Амирчик

В пятницу, субботу, воскресенье и праздничный понедельник жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты академической и популярной музыки, побывать на комедийных спектаклях, ознакомиться с киноновинками, принять участие в дегустации и выставках. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

6 марта в 20:00 в Abrikos Arena Stavropol — концерт группы «2rbina 2rista». Коллектив отметит свой пятнадцатилетний юбилей в камерной обстановке, собрав вокруг себя поклонников и ценителей их творчества. В программе вечера – исполнение лучших композиций, отобранных как фанатами, так и самими музыкантами, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 2600 руб. (18+)

7 марта в 17:00 в Ставропольской государственной филармонии — праздничная программа «Вечер в оперетте». Солисты филармонии Наталья Виноградова (сопрано) и Ильяс Батчаев (баритон) вместе с симфоническим оркестром под руководством Андрея Абрамова исполнят знаменитые арии, дуэты и сцены из классических оперетт.

Стоимость билетов —500 руб. (6+)

7 марта в 20:00 в Rock Bar by Abrikos Inc. — юбилейный акустический концерт Кости Кулясова «АнимациЯ 25». Музыканты российской рок-группы, основанной в Чистополе (Татарстан) в 2000 году, исполнят композиции в жанрах альтернативного рока, фолк-рока и хард-рока.

Стоимость билетов —1800 руб. (16+)

8 марта в 19:00 в КЗ им. Шаляпина в Ессентуках выступит народный артист России Александр Серов. Как сказано в описании, его песни живут долго, потому что они о самом главном — о любви.

Стоимость билетов — от 2700 руб. (12+)

8 марта в 19:00 во Дворце молодежи во Владикавказе с сольным концертом выступит AMIRCHIK. Самородок из Бишкека, покоривший в свои 17 лет Tik-Tok, с дебютным синглом «Улетаю прочь» лихо ворвался в музыкальные чарты.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (6+)

6 марта в 19:00 в кинотеатре «Союз» Кисловодска — спектакль «Женское счастье». Трое закадычных друзей становятся участниками реалити-шоу. На кону — 5 млн рублей для победителя.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

8 марта в 19:30 в ГДК Железноводска — комедия «Женское счастье или в шоу только мужчины». Ведущая шоу «Женское счастье» Лана Квин пригласила к участию в нем трех закадычных друзей. Что из этого получится? Не знают парни, не знает и сама Лана.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

9 марта в 11:00 в КЗ им. Ф.И. Шаляпина в Ессентуках — спектакль «Сюрприз» по пьесе драматурга Александра Галина. Две одинокие женщины: одна — непредсказуемая, бесшабашная бизнесвумен, способная сворачивать горы для достижения результата — берет под свою опеку другую: интеллигентную, хрупкую и ранимую. Два совершенно разных человека пытаются стать близкими подругами. Но судьба преподносит им сюрприз — «молодого Козерога», который должен исполнить все тайные желания.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы фэнтези «Царевна-лягушка 2». Иван-царевич и Василиса на пороге свадьбы, но праздник прерывается самым жутким образом. В разгар церемонии пробуждается древнее зло и уносит Василису. Теперь Ивану, его сестре Варе и верным друзьям предстоит бросить вызов судьбе и отправиться в рискованное путешествие в загадочное Тмутараканское царство, чтобы спасти невесту.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Для любителей комедии — фильм «Новая теща». Новая теща полностью доминирует над Виктором Сусловым, устанавливая свои правила и порядки. Внезапный приезд брата-близнеца Тохи нарушает и без того сложный быт. Домашняя «гармония» рассыпается, когда теща провоцирует возобновление старой вражды между братьями.

Стоимость билетов — от 540 руб. (18+)

Еще одна премьера — триллер «Наследник». Состояние клана Редфеллоу, исчисляемое миллиардами, включает в себя все — от роскошных особняков до личных островов. Беккет мечтает завладеть этим богатством, хотя глава рода отрекся от него еще до рождения. Однако семь избалованных богачей стоят на его пути к наследству. Чтобы ускорить получение своей доли, Беккету придется устранить их, действуя дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

С 6 по 8 марта с 9:00 в выставочном зале Союза художников в Ставрополе —выставка комнатных и садовых растений от клуба «Сенполия». На выставке можно увидеть популярные и редкие растения, пообщаться с любителями цветоводства, получить советы по уходу за растениями и вдохновиться идеями для домашнего зеленого уголка, обещают организаторы.

Вход – бесплатный (0+)

7 марта с 11:00 в музее «Россия — Моя история» в Ставрополе — программа «Праздник нежности» к 8 марта. Посетители смогут узнать больше о женщинах, чьи имена вписаны в историю Ставрополя и страны, а также взглянуть на роль женщины в истории с нового ракурса.

Вход – бесплатный (6+)

7 марта в 15:00 в кофейне Monkey Forest пройдет дегустация кофе — каппинг, где участники смогут почувствовать себя профессиональными дегустаторами. Ведущий встречи — шеф-бариста Monkey Forest Данил Поляков. Дегустация подойдет как тем, кто только начинает знакомство со спешелти-кофе, так и тем, кто уже любит экспериментировать со вкусами, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

