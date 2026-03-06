Ставропольские сады и виноградники успешно пережили зиму

Ставропольские аграрии осмотрели многолетние насаждения после зимнего периода, чтобы оценить повреждения холодом и оперативно запустить весенние работы, сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минсельхоза СК Фото: Пресс-служба минсельхоза СК

Общая площадь таких насаждений в сельхозорганизациях и крестьянских фермах края достигает 11,5 тыс. га, из них 7 тыс. га занимают сады и 4,5 тыс. га — виноградники. Первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева отметила, что специалисты проверяют растения на наличие подмерзших, сухих или поврежденных частей, чтобы вовремя скорректировать агротехнику.

Состояние виноградников аграрии оценивают как стабильное: сильные морозы не нанесли серьезного ущерба, а недавние снегопады и похолодания в феврале так же не повредили существенно многолетникам. Аграрии уже провели санитарную обрезку на 739 га из запланированных 4830 га — работы охватили все округа региона, включая лидеров вроде Буденновского и Левокумского.

Обрезка удаляет поврежденные лозы, улучшает освещенность и вентиляцию кустов, снижает риски болезней вроде милдью и помогает формировать качественные грозди; оптимальные сроки — конец февраля — начало марта, когда отступили морозы ниже -3°C на глубине узла кущения, а сокодвижение еще не началось. Далее хозяйства организуют влагозарядный полив и весеннюю подкормку, чтобы лоза активно пошла в рост вегетационный период; в крае действуют свыше 50 виноградарско-винодельческих организаций, а ежегодно закладывают около 500 га новых насаждений.

Садоводы аналогично мониторят плодовые деревья: они осматривают стволы, скелетные ветви, гибкость побегов, почки и корни, выявляя зимние повреждения от температурных колебаний или недостатка снежного покрова. Около 80% садовых площадей — плодоносящие, и в прошлом году аграрии собрали 16 тыс. т яблок, что подтверждает устойчивость насаждений. Господдержка играет ключевую роль: субсидии из федеральных и краевых бюджетов обеспечивают саженцы и технику, а губернатор Владимир Владимиров ставит задачу наращивать отечественные посадки конкурентного качества. В 2025 году ввели 190 га виноградников, а к концу года их площадь превысила 5 тыс. га, с урожаем почти 40 тыс. т — на треть больше предыдущего.

Станислав Маслаков