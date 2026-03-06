В Нальчике пенсионерка упала в открытый канализационный люк

Вечером 5 марта на ул. Пушкина в Нальчике 70-летняя пенсионерка провалилась в открытый канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР

Как отметили в пресс-службе, люк был присыпан мусором, из-за чего пострадавшая не могла заметить отсутствие крышки на нем. Женщина оказана медицинская помощь.

По данному факту сотрудниками ведомства организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Наталья Белоштейн