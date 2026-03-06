Два жителя Челябинской области вернулись из украинского плена в Россию

В результате последнего обмена военнопленными между Россией и Украиной освободили двух жителей Челябинской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека на Южном Урале Юлия Сударенко в своем Telegram-канале.

В Россию вернулись 38-летний житель Нагайбакского округа и 39-летний контрактник ихзСосновского округа. Оба находились в плену с 2025 года.

Всего 5 марта в результате обмена пленными в Россию вернулись 200 военнослужащих.