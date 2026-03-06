Посольство КНР: США не должны мешать сотрудничеству с Россией в энергетике

США не должны пытаться сорвать или влиять на экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой бы то ни было третьей стороны, и его не следует срывать или влиять на него»,— сказал Лю Пэнъюй ТАСС.

5 марта газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что глава Минфина США Скотт Бессент намерен обсудить с властями Китая сокращение закупок российской нефти. По словам собеседников издания, господин Бессент может поднять этот вопрос в середине марта на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Париже.