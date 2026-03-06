На Ставрополье отремонтируют десять многоэтажек за 83,7 млн рублей

В Буденновске и Нефтекумске капитально отремонтируют десять многоквартирных домов за 83,7 млн руб. Подрядчиком выступает компания «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта Ставропольского края.

Речь идет о типовых пятиэтажках 1980-х годов. Инженерные системы и кровли этих домов не были рассчитаны на бесконечный срок службы. Спустя четыре десятилетия именно они становятся главными точками износа, отметили в организации.

Помимо ремонта кровель, в двух домах Нефтекумска полностью заменят системы теплоснабжения.

Наталья Белоштейн