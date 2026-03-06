Два бойца СВО с Ямала вернулись из украинского плена

Из украинского плена в результате обмена вернулись два бойца специальной военной операции (СВО) из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Нестерук.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Он отметил, что военнослужащие пробыли в плену продолжительное время. «Сейчас ребята находятся на территории республики Беларусь, им оказывается необходимая помощь. Совсем скоро они будут дома, в России, где пройдут лечение и реабилитацию»,— рассказал он.

Накануне, 5 марта, между Россией и Украиной прошел обмен пленными военнослужащими ВС РФ и ВСУ «200 на 200». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США.

Ирина Пичурина