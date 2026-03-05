Из украинского плена освободили двух военнослужащих из Тюменской области

После обмена военнопленными из украинского плена в Россию вернутся два участника специальной военной операции (СВО) из Тюменской области, передает информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Сейчас они находятся в Беларуси, где получают психологическую и медицинскую помощь. В скором времени их доставят в медучреждения РФ. «Двое наших земляков возвращены из украинского плена, в числе освобожденных — еще один военнослужащий — родственник жительницы Тюменской области, ранее обратившейся в мой адрес. Мы делаем все, чтоб все ребята вернулись домой. Работа продолжается»,— прокомментировал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

По данным Минобороны РФ, сегодня, 5 марта, между Россией и Украиной прошел обмен пленными военнослужащими ВС РФ и ВСУ «200 на 200». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США.

Ирина Пичурина