За ночь над Россией сбили 83 беспилотника

В ночь на 6 марта силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 83 беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.

Как уточнило ведомство, 56 БПЛА сбиты над Крымом, по семь — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря. Над Курской областью уничтожены четыре беспилотника, два — над Краснодарским краем, по одному — над Астраханской и Белгородской областями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что при налете БПЛА на город пострадали девять человек, в их числе трое детей. Часть города осталась без электричества. Сильно поврежден пятиэтажный жилой дом, а также школы, здания колледжа и студенческого общежития. Утром 6 марта в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.