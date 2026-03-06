Во Владикавказе задержали риелтора по подозрению в хищении 1,5 млн рублей

Во Владикавказе задержана 49-летняя риелтор по подозрению в хищении бюджетных 1,5 млн руб. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Северная Осетия – Алания.

По версии следствия, задержанная, работая в одном из агентств недвижимости регионального центра, пообещала трем владелицам материнского капитала обналичить эти средства законным способом.

«Клиентки доверились злоумышленнице и при ее содействии в разное время заключили фиктивные договоры о приобретении одной и той же квартиры. Владелица жилища была знакома с риелтором и доверяла ей, но о ее противоправной деятельности не знала»,— сообщили в полиции.

После зачисления средств собственница квартиры обналичивала их и за небольшой презент отдавала деньги риелтору. Подозреваемая отдавала наличные клиентам. За свои услуги она брала от 100 до 120 тыс. руб.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн