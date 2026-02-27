Суд Гонконга отменил один из приговоров медиамагнату Джимми Лаю

Гонконгский суд в четверг отменил приговор за мошенничество местному медиамагнату Джимми Лаю, сообщает Reuters. Судьи Джереми Пун, Антея Панг и Дерек Панг объявили, что они удовлетворили апелляцию Лая и еще одного осужденного.

Джимми Лай был приговорен в декабре 2022 года к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения за нарушение условий аренды штаб-квартиры своего издания Apple Daily путем сокрытия деятельности частной компании Dico Consultants Ltd в здании. «Apple Daily Printing не обязана была сообщать корпорации о нарушении ею пользовательских ограничений или положений о неразглашении, вызванных занятием и использованием Dico указанных помещений. При всем уважении, судья допустил ошибку»,— цитирует судебное решение газета Taipei Times.

Судебное решение стало неожиданным, но при этом оно никак не скажется на судьбе медиамагната. Арестованный в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, который принят в Китае после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году, он уже был осужден за несколько преступлений. 9 февраля 78-летнего Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с иностранными силами против Коммунистической партии Китая, а также публикацию материалов, подстрекавших к мятежу против китайских властей.

Сам осужденный считает себя политическим узником. Вину он не признает.

Эрнест Филипповский