FT: эксперты сомневаются в планах Трампа по страхованию танкеров в Персидском заливе

Отраслевые эксперты, опрошенные Financial Times, выразили сомнение в осуществимости планов президента США Дональда Трампа застраховать танкеры в Персидском заливе. Ранее господин Трамп дал распоряжение Корпорации США по финансированию мирового развития (DFC) начать предоставлять страховки и гарантии для всех торговых морских перевозок через Персидский залив.

Согласно оперативному исследованию JPMorgan, DFC способна обеспечить лишь $154 млрд страхового покрытия из необходимых $352 млрд для скопившихся в районе Ормузского пролива 329 нефтяных судов. Представители страхового рынка также выразили сомнение в том, что баланс DFC и его опыт достаточно велики для страхования рисков. По данным JPMorgan, максимальная общая сумма обязательств DFC до 2031 года может составлять $205 млрд, из которых к концу 2025 года было использовано $51,5 млрд. Для повышения этого лимита потребуется принятие соответствующего акта Конгрессом.

В администрации президента США с такими оценками не согласны. Представитель Белого дома заявил FT, что исследование JPMorgan «основано на ошибочных предположениях», а DFC и министерство финансов США «ведут переговоры со страховыми компаниями и провели всесторонний анализ морской ситуации в Персидском заливе». Представитель администрации также отметил, что в ближайшее время будут сделаны дополнительные заявления по этому вопросу, но «у DFC есть необходимые ресурсы для восполнения дефицита».

Ночью 4 марта Иран ввел запрет на любое передвижение через Ормузский пролив. После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля СМИ сообщали, что суда получили сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. 5 марта заместитель командующего Центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не закрыл Ормузский пролив и регулирует движение проходящих там судов в соответствии с международными протоколами.

Влад Никифоров