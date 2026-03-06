Трампа обвиняют в коррупции из-за сделки с продажей подразделения TikTok

Юридическая фирма Public Integrity Project подала иск в суд на президента США Дональда Трампа и генпрокурора Пэм Бонди из-за сделки по продаже американского подразделения TikTok группе инвесторов, связанных с администрацией президента. Как передает NBC News, в иске указано, что сделка «нарушает закон, призванный предотвратить распространение пропаганды китайского правительства, и обогатила союзников Трампа».

Истцами по делу выступают два инженера-программиста из Калифорнии: один из них — акционер Alphabet Inc., материнской компании YouTube; другой — акционер Meta Platforms, Inc., материнской компании Instagram (Meta признана в России экстремистской и запрещена). Оба утверждают, что понесли финансовые потери из-за несоблюдения закона.

Для Public Integrity Project, которая основана в 2026 году, иск стал первым. Бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Фейнголд, который входил в консультативный комитет проекта, заявил, что организация «сосредоточена на подаче исков с целью остановить коррупцию, которая стремительно распространяется в нашей стране».

Сделка по продаже американского подразделения TikTok была завершена в конце января. Китайская технологическая компания ByteDance, владеющая платформой, передала контроль над подразделением инвесторам из США. Oracle, Silver Lake и MGX, будут владеть 50% акций, инвесторы ByteDance будут контролировать 30,1%, а непосредственно ByteDance - 19,9%. В 2024 году Конгресс США принял закон о блокировке платформы, если ByteDance не продаст TikTok. Изначально соглашение о продаже должно было быть заключено к январю 2025 года, но президент США Дональд Трамп несколько раз продлевал срок заключения сделки.

Влад Никифоров