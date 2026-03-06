В России могут ограничить тарифы такси в непогоду

Минтранс и ФАС прорабатывают возможность законодательного закрепления предельного размера повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в периоды неблагоприятных погодных условий и чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в ответе министерства главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову, сообщили «Известия».

Как следует из ответа Минтранса, ведомство направило запрос в ФАС, которая увидела основания для регулирования. В антимонопольной службе отметили, что на рынке агрегаторов доминирует ООО «Яндекс Такси» (оператор Яндекс.Go, Uber, «Везет»). Компания использует повышающий коэффициент, умножаемый на базовую стоимость поездки. В некоторых регионах он может достигать трех и более раз.

В ФАС пояснили, что применение таких коэффициентов призвано балансировать спрос и предложение, но на практике может существенно увеличивать цену конкретных поездок. «При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента»,— указали в службе.

