Reuters: Китай ведет переговоры с Ираном о проходе судов через Ормузский пролив

Пекин проводит переговоры с Тегераном о возможности безопасного прохода нефтяных танкеров и судов с катарским СПГ через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По словам собеседников агентства, Китай, который закупает на Ближнем Востоке примерно 45% своей нефти, настаивает на том, чтобы Иран гарантировал безопасность прохода танкеров. Данные отслеживания судов показали, что одно судно с сигналом «владелец — Китай» уже прошло через пролив, отмечает Reuters.

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив 28 февраля. 5 марта Иран уточнил, что не будет пропускать через пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников».

Число танкеров, проходящих через пролив, резко сократилось: 1 марта зафиксировано лишь четыре судна против средних 24 в день в январе, пишет Reuters. Всего в регионе остаются около 300 танкеров. С начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на нефть выросли более чем на 15%.