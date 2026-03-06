Ребенок и пожилой мужчина ранены из-за падения обломков БПЛА в Севастополе

Из-за падения обломков беспилотников в Севастополе ранены 12-летний ребенок и пожилой мужчина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, и мужчина получил травму»,— уточнил господин Развожаев в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, на территории колледжа на улице Героев Подводников началось небольшое возгорание. В здании общежития колледжа на улице Ефремова, а также в школе №50 выбиты стекла. Обломок сбитого БПЛА также попал в газовую трубу.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем сбиты три беспилотника. Осколки БПЛА повредили подстанцию, из-за чего часть города осталась без электроэнергии.