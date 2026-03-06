Захарова: операция США и Израиля против Ирана безосновательна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США и Израиля в отношении Ирана не имеют оснований. Она добавила, что заявленные причины начала конфликта не оказались правдивыми.

«Речь идет об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, агрессии безосновательной, ровно потому что все основания, которые были задекларированы как причина или повод для нанесения ударов, получается, не нашли никакого подтверждения»,— сказала госпожа Захарова в разговоре с «РИА Новости».

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением международным правом и свидетельством разрушения глобальной архитектуры безопасности.

28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана. Тегеран ответил ударами по израильской территории и американским базам в Персидском заливе. Москва призвала стороны отказаться от силовых методов и перейти к дипломатическому урегулированию.