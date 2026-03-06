Бергам: США рассматривают все возможные варианты стабилизации цен на нефть

Администрация президента США рассматривает все варианты стабилизации резкого роста цен на нефть, который начался из-за войны на Ближнем Востоке, сообщил министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Даг Бергам.

«Рассматриваются все варианты, и я думаю, что существует целый ряд идей»,— сказал господин Бергам в интервью Bloomberg. Он уточнил, что список идей включает в себя как действия с немедленным результатом, так и более сложные и долгосрочные решения.

Среди возможных вариантов Даг Бергам назвал высвобождение сырой нефти из аварийного нефтяного резерва США. Он не исключил, что для достижения максимального эффекта Вашингтон может скоординировать свои действия с властями других стран. «США могут пойти на определенный риск, чтобы помочь обеспечить наших союзников в мире необходимыми запасами»,— указал министр.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана биржевые цены на нефть выросли примерно на 18%. Из-за удара БПЛА работу приостановил крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco. Передвижение танкеров в Ормузском проливе, через который на экспорт поступает 15-20% всей нефти в мире, ограничено.

