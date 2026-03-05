Биржевая цена нефти Brent впервые с июля 2024 года превысила $86 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE превысила $86 за баррель. В предыдущий раз нефть стоила дороже 12 июля 2024 года.

По данным на 23:03 мск, цена нефти Brent составляла $86,16 за баррель (+5,86%). К 23:08 ее стоимость замедлилась до $85,61 за баррель (+5,17%). В это же время нефть марки WTI стоила $81,26 за баррель (+8,84%).

Цены на нефть перешли к росту после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за удара БПЛА работу приостановил крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco. Кроме того, было ограничено передвижение танкеров по Ормузскому проливу — единственному выходу для экспорта нефти из региона, которая составляет 15-20% мирового рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть поставили на паузу».