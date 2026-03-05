В Петрозаводске потушили пожар в старейшем деревянном здании города

Спасатели ликвидировали пожар в Доме горного начальника в Петрозаводске — старейшем деревянном строении города. Об этом сообщил председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

«Пожар в Доме горного начальника ликвидирован в 22:25»,— написал господин Поляков в Telegram-канале .

В момент пожара в здании шли реставрационные работы, которые длились последние семь месяцев. Возгорание обнаружили рабочие, они же вызвали пожарных. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном главке МЧС, огонь серьезно повредил деревянные конструкции.

В историческом корпусе планировалось создать Музей православия — подрядчики вели ремонт кровли, фасада, внутренних помещений и монтировали системы отопления. Причины пожара пока неизвестны.