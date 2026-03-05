Хуана Карседо проверили на «Динамо»

В полуфинале верхней сетки play-off FONBET Кубка России по футболу состоялся первый матч между московским «Динамо» и «Спартаком», который неожиданно завершился разгромом команды Хуана Карседо. После ничейного первого тайма красно-белые провалились во втором и потерпели поражение — 2:5. Тем самым бело-голубые уже практически обеспечили себе выход в финал «Пути Российской премьер-лиги». В нижней сетке play-off «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» — 2:1. Теперь он встретится на первом этапе полуфинала «Пути регионов» с «Крыльями Советов».

Для «Динамо» и «Спартака» успешное выступление в Кубке России стало приоритетом на оставшуюся часть сезона после того, как они выпали из числа претендентов на титул в чемпионате. И оба клуба поставили перед собой задачу завоевать кубковый трофей, так что их противостояние в полуфинале «Пути РПЛ» обещало массу непередаваемых эмоций.

К тому же команды, судя по всему, неплохо подготовились к весеннему отрезку сезона, одержав победы в стартовом туре премьер-лиги после зимней паузы, а бело-голубые так и вовсе вынесли «Крылья Советов» — 4:0. У красно-белых возникли кое-какие игровые трудности в матче с «Сочи», но первый блин их нового наставника Хуана Карседо получился отнюдь не комом. Впрочем, и для него, и для утвержденного на посту главного тренера «Динамо» Ролана Гусева первой настоящей проверкой было, конечно, нынешнее кубковое дерби. В итоге испанец ее провалил.

Составы оба специалиста выставили боевые. Только у динамовцев из-за дисквалификаций отсутствовали Даниил Фомин и Николас Маричаль, а у спартаковцев — Пабло Солари. В связи с этим у хозяев в центре обороны дебютировал бразилец Давид Рикардо, а у гостей с первых минут появился недавно перешедший из «Балтики» Владислав Саусь. Но пока новичок красно-белых втягивался в игру, с его фланга пришла голевая атака. Антон Миранчук кинул мяч на свободное пространство Бителло, который покатил его на Муми Нгамалё, и камерунцу не составило труда открыть счет уже на шестой минуте. А на десятой бело-голубые затолкали после стандарта и второй гол, который, к счастью для «Спартака», отменили по причине офсайда. Иначе подопечным Карседо пришлось бы совсем тяжело, хотя они и так плохо выглядели в дебюте.

Лишь к середине первого тайма им удалось нащупать игровой ритм и даже создать опасную ситуацию в динамовской штрафной площади на стандарте, когда Эсекьель Барко отдал хитрый пас Манфреду Угальде. Тогда костариканец попал в голкипера Андрея Лунева, зато в следующем эпизоде он уже неотразимо пробил головой после мягкой подачи Романа Зобнина слева.

Концовка первого тайма и вовсе проходила под диктовку «Спартака», которому, похоже, нужно было просто разбегаться.

«Динамо» долго не беспокоило вратаря красно-белых Александра Максименко, пока Нгамалё не проверил его ударом с острого угла. Потом еще из-за штрафной несильно бил Бителло, а вот гости организовали выход один на один с Луневым, когда Барко опять отметился тонкой передачей. Но Жедсон Фернандеш не использовал такой жирный момент. Благодаря Луневу хозяева сохранили ничью, при этом они явно превзошли соперника по желтым карточкам со счетом 5:1. И даже Гусев нарвался на предупреждение, а одному из его помощников за излишнее проявление эмоций вообще показали красную.

Второй тайм тоже начался со спасения Лунева, который на этот раз остановил в формате тет-а-тет самого Барко. Правда, и «Динамо» после перерыва снова пришло в движение. Карседо ответил тем, что убрал Сауся, который к тому же повис на желтой карточке, и заменивший его Кристофер Мартинс сразу оживил игру. Да и Барко по-прежнему придумывал какие-то нестандартные ходы, попытавшись даже забить прямо с углового и угодив в штангу. Гусев выпустил Ярослава Гладышева вместе с 17-летним Тимофеем Маринкиным, которые тут же сделали гол. Первый затащил мяч в штрафную, а второй очень удачно срезал его на Нгамалё, стоявшего перед пустыми воротами. Естественно, камерунец оформил дубль.

И вот здесь «Спартак» почему-то поплыл.

Через три минуты он пропустил с углового, когда Максименко вроде парировал удар головой Рикардо, но тому дали еще добить. А вскоре затмение нашло на центрального защитника гостей Александера Джику, который, находясь под прессингом со стороны Гладышева, решил сыграть пяткой. Динамовец, конечно, отнял мяч и передал Константину Тюкавину, с удовольствием расстрелявшему ворота. Потом Бителло заколотил пятый гол, и хотя его аннулировали из-за офсайда, бразилец чуть позже навесил с углового на Максима Осипенко, который все-таки установил счет 5:1, не оставлявший команде Карседо практически никаких шансов на успех по сумме двух матчей. Мартинс в компенсированное время подсократил разницу, но и поражение 2:5 выглядит слишком крупным. Кстати, статистики напомнили, что в 2012 году Карседо, будучи в то время ассистентом Унаи Эмери в «Спартаке», уже проигрывал «Динамо» с похожим результатом — 1:5, после чего их штаб отправили в отставку.

Сейчас об отставке речь еще не идет, но в этой паре, наверное, все ясно, и красно-белым понадобится какое-то чудо в ответной встрече 18 марта, чтобы вырвать у бело-голубых путевку в финал «Пути РПЛ». Так что, судя по всему, «Спартак» опустится в полуфинал «Пути регионов», где Карседо представится второй шанс побороться за Кубок России.

Между тем в нижней сетке play-off состоялся заключительный матч на втором этапе четвертьфинала между «Арсеналом» и «Локомотивом». Туляки были единственными представителями первой лиги, которые добрались до этой стадии «Пути регионов», одолев в серии пенальти «Рубин». Тогда им помогло преимущество своего поля, а сейчас из-за неготовности домашней арены они лишились его и принимали одного из лидеров премьер-лиги в Химках.

Команды будто соревновались в исполнении стандартов и до перерыва забили с них все три гола. «Локомотив» повел 2:0 после того, как Алексей Батраков дважды в течение трех минут подавал угловые на Евгения Морозова. В первом случае центральный защитник с лета загнал мяч в сетку, а во втором голкипер Михаил Цулая отбил его удар прямо на Артема Карпукаса, который поразил уже незащищенные ворота. «Арсенал» же отличился со штрафного, когда Маттео Алинви скинул мяч на Кирилла Большакова. Во втором тайме Батраков упустил возможность реализовать пенальти, но это не помешало «Локомотиву» добиться победы 2:1 и выйти в полуфинал «Пути регионов», где он встретится с «Крыльями Советов».

Александр Ильин