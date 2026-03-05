Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи
Россия не получала от Ирана никаких обращений о помощи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, планирует ли РФ помочь Исламской Республике, например, вооружением.
Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Наша последовательная позиция (о ситуации в Иране.— ‘’Ъ’’) хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Российский МИД призвал стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона