Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи

Россия не получала от Ирана никаких обращений о помощи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, планирует ли РФ помочь Исламской Республике, например, вооружением.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Наша последовательная позиция (о ситуации в Иране.— ‘’Ъ’’) хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Российский МИД призвал стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона

Лусине Баласян