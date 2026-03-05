Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» уступил «Сибири» в Китае со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Шанхайские Дрэгонс» уступил новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Шанхае, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс» в матче против новосибирской «Сибири»

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс» в матче против новосибирской «Сибири»

Сибиряки открыли счет на 30-й минуте игры усилиями форварда Антона Косолапова. На 46-й минуте китайский нападающий «Драконов» Спенсер Фу восстановил равновесие, однако не прошло и четырех минут, как Вячеслав Лещенко вывел гостей вперед.

Таким образом «Сибирь» прервала серию поражений из четырех матчей, команда продолжает борьбу за выход в плей-офф Кубка Гагарина с 60 набранными очками. «Шанхай Дрэгонс» же потерял всякие шансы на спасительное восьмое место Западной конференции.

Через два дня, 7 марта, «Шанхай Дрэгонс» примет в крупнейшем городе Китая казахстанский «Барыс», сибиряки сыграют в Казани с «Ак Барсом».

Андрей Маркелов