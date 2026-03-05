Экс-замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы отправил бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова под домашний арест на месяц и 29 суток. Сегодня господина Цаликова задержали.

Бывшему первому замминистра обороны предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупной растрате (12 эпизодов), получении взяток и легализации похищенного. Как стало известно «Ъ», ущерб 6,6 млрд руб.

Как выяснил «Ъ», дело связано с махинациями при поставках вещевого имущества через АО «Военторг». Господин Цаликов, курировавший деятельность акционера «Военторга» — АО «Гарнизон», по версии следствия, причастен к растратам. Кроме того, ему вменяется получение взяток в 2019–2020 годах от представителей компаний, выполнявших исследовательские работы для Минобороны. Откаты поступали как деньгами, так и имуществом, а похищенные средства легализовывались через вложения в коммерческую недвижимость.

