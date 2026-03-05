«Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в рамках Кубка России

Самарские «Крылья Советов» узнали своего соперника в 1/2 финала турнира FONBET Кубка России по футболу. Им стал московский «Локомотив», переигравший 5 марта тульский «Арсенал».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арене» с 17 по 19 марта. Точная дата станет известна позже.

«Крылья Советов» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 обыграли «Оренбург» со счетом 2:0.

Андрей Сазонов