Футболисты «Крыльев Советов» победили «Оренбург» в матче Кубка России
В среду, 4 марта, в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 самарские «Крылья Советов» сыграли с «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Крылья Советов» победили со счетом 2:0. В составе самарской команды забили Даниэль Фернандес и Сергей Бабкин.
Самарская команда вышла в следующую стадию турнира, где встретится с победителем противостояния «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва).