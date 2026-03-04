Футболисты «Крыльев Советов» победили «Оренбург» в матче Кубка России

В среду, 4 марта, в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 самарские «Крылья Советов» сыграли с «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Крылья Советов» победили со счетом 2:0. В составе самарской команды забили Даниэль Фернандес и Сергей Бабкин.

Самарская команда вышла в следующую стадию турнира, где встретится с победителем противостояния «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва).

Андрей Сазонов