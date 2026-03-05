Экс-замминистра обороны Цаликова обвиняют в хищении 6 млрд руб. через «Военторг»

Как стало известно «Ъ», сумма ущерба по делу бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова превышает 6,6 млрд руб.

Дело связано с махинациями в АО «Военторг». По версии следствия, хищения совершались при поставках военным вещевого имущества — несессеров, белья, формы — через посредников по завышенным ценам. Ранее по этому делу проходили экс-глава «Военторга» Владимир Павлов и другие фигуранты, часть из которых признала вину.

Господин Цаликов, курировавший деятельность структур, связанных с «Военторгом», по данным СКР, в 2019–2020 годах получил взятки от компаний, выполнявших исследовательские работы для Минобороны. Деньги и имущество, предположительно, отмывались через вложения в коммерческую недвижимость, обнаруженную у экс-чиновника.

Как сообщил источник «Ъ», господин Цаликов вину не признал, но выразил готовность содействовать следствию. В его домах и квартирах проведены обыски, имущество родственников и доверенных лиц арестовано. Следствие ходатайствует об аресте экс-замминистра, которому грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Руслан и мундиры».