Руда скатилась

Цены на железную руду на мировых рынках перешли к снижению после нескольких месяцев роста. Повлияло сокращение активности в КНР, в том числе планы части китайских заводов временно снизить производство в марте. Российские компании в 2025 году нарастили производство железной руды и увеличивают ее экспорт.

Контракт на железную руду (62% Fe) на китайской фьючерсной бирже (DCE) в феврале подешевел на 4% месяц к месяцу, до $110 за тонну, говорится в обзоре Kept. На Чикагской товарной бирже (CME) котировки снизились на 6%, до $100 за тонну.

Как указывают аналитики, к снижению цен, которые до того укреплялись в течение нескольких месяцев (см. “Ъ” от 17 февраля), привело снижение активности в КНР из-за каникул, а также настрой в части спроса на сталь в мире и Китае. В частности, сказались новости о том, что ряд сталелитейных заводов в Китае сократит производство на 30% в период с 4 по 11 марта для обеспечения чистоты воздуха во время ежегодной сессии парламента. Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Мошкина добавляет, что давление на цены могут оказывать накопленные до каникул запасы сырья китайских предприятий.

По данным корпорации «Чермет», в 2025 году производство железной руды в России выросло на 1,8%, до 106,8 млн тонн. Это единственный вид продукции черной металлургии из тех, что отслеживает «Чермет», показавший положительную динамику выпуска. Погрузка железной руды на экспорт по итогам января—ноября 2025 года выросла на 24,2%, до 15,3 млн тонн, сообщало ОАО РЖД. По оценкам НКР, на Китай приходится около 90% экспорта железной руды из России.

Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко говорит, что обеспокоенность на рынке сегодня вызывает остановка судоходного движения в Ормузском проливе из-за ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, связанный с этим рост стоимости фрахта, вероятно, приведет к росту стоимости как руды, так и стали. Кроме того, на Иран приходится около 3,5% глобальной добычи руды и около 1,7% мирового производства стали. Но пока, добавляет аналитик, предпосылок для существенного изменения цен нет и стоимость железной руды в Китае, вероятнее всего, будет все так же колебаться около уровня $100 за тонну.

Когда блокада пролива будет снята, большой объем стали и сырья наводнит мировые рынки по демпинговым ценам, считает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его мнению, котировки железной руды могут опуститься на этом фоне до минимальных за последние три года значений $85 за тонну. Исполнительный директор НКР Дмитрий Орехов говорит, что на цены также давят конкуренция с альтернативным сырьем (лом, чугун) и тот факт, что позитивные факторы вроде инфраструктурных расходов и спроса из Индии и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) скорее только смягчают просадку. И если для крупных интегрированных групп при ценах $90–100 за тонну экспорт руды может оставаться рентабельным, то при снижении до $80–90 за тонну становится малопривлекателен, говорит эксперт.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что Китай импортирует около 80% потребляемой руды в основном из Австралии и Бразилии и страна заинтересована в диверсификации поставок железной руды. Зависимость от поставок из Австралии и Бразилии создает определенные риски в текущей геополитической ситуации, поясняет он. Что создает дополнительные возможности для российских поставщиков.

Глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский указывает, что пока на рынке есть тенденция к понижению цен вследствие расширения объемов производства железной руды в мире и ввода новых мощностей в Гвинее, Австралии и Бразилии. Цены, считает он, могут опуститься до уровня ниже $95 за тонну.

Полина Трифонова