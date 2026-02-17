Китай бьется за металл

Повышение спроса в Китае и перебои с поставками из Австралии привели к росту мировых цен на металлургическое сырье с начала года в среднем на 4%. В России сырье для сталеваров торгуется с дисконтами, что создает предпосылки для увеличения котировок. Рост внутренних цен на сталь при этом ожидается только во втором-третьем квартале 2026 года и будет постепенным.

Спред «горячекатаный прокат—сырьевая корзина» для российских производителей на мировом рынке сократился в январе к декабрю на 5%, до $133 на тонну, говорится в обзоре аналитиков компании «Эйлер». Относительно среднего значения 2025 года спред уменьшился на 25,3%.

Показатель снижается в условиях роста стоимости сырья и стабильных экспортных цен. По данным «Эйлера», горячекатаный прокат в портах Черного моря в январе в среднем предлагался по $446 за тонну (FOB). Месяц к месяцу цены прибавили 1%. Железная руда, окатыши и коксующийся уголь на внутреннем рынке с начала по конец января подорожали на 4% в долларах в условиях укрепления рубля.

В мире «Эйлер» оценил стоимость сырьевой корзины для основного метода выплавки стали (BOF) в январе в $314 на тонну, что на 4% больше, чем месяцем ранее. Заметнее всего, следует из обзора аналитиков, подорожал коксующийся уголь из Австралии — на 9–10% месяц к месяцу. Также отмечается увеличение стоимости окатышей с доставкой в Китай, лома и слябов в черноморских портах — на 1–3%. В металлургических компаниях комментарии не предоставили.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлер Аналитические технологии» Никанор Халин говорит, что российское сырье продолжает торговаться со значительными дисконтами к глобальным ценам. Это, по его словам, создает предпосылки для роста внутренних котировок в ближайшие годы. Потенциальное ослабление рубля в 2026–2027 годах может дополнительно усилить рост цен в национальной валюте, добавляет Никанор Халин.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов связывает удорожание металлургического сырья с активизацией закупок в КНР перед наступлением китайского Нового года. «Также ожидалась финансовая поддержка для стимулирования внутреннего спроса от ЦБ Китая»,— говорит он. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что на ценах на сырье сказались и сбои в поставках из Австралии в связи с погодными и логистическими факторами. Кроме того, по его словам, производителей слябов подталкивает желание переложить на покупателей возросшие издержки. Как считает эксперт, это выглядит как краткосрочный «сырьевой импульс» на фоне структурно слабой отрасли, а не начало нового инвестиционного цикла.

В мире рост цен на металлургическое сырье уже отразился на стоимости стальной продукции. Так, следует из отчета «Эйлера», горячекатаный прокат в зависимости от региона в январе в месячном сравнении подорожал на 1–6%, до $466–1028 за тонну. На этом фоне аналитики видят и перспективы для роста цен на сталь в России. «Мы считаем, что рост котировок будет наиболее выраженным в сегменте листового проката из-за более низкой базы в спросе»,— отмечает Никанор Халин. Но, добавляет он, в первом квартале 2026 года внутренний рынок останется слабым, а постепенное восстановление спроса вероятно во втором-третьем квартале.

Дмитрий Орехов уточняет, что в первую очередь на удорожание сырья реагирует строительный сортамент. Так, по его словам, уже заметен рост цен на арматуру, балки и фасонный прокат, а также на экспортную заготовку, что задает ориентиры и для внутреннего рынка полуфабрикатов. По прогнозам господина Орехова, до конца 2026 года более вероятен ограниченный по времени «затратный» подъем и растянутое восстановление цен, учитывая все еще слабый спрос и высокую вероятность ценовых откатов. «Начало строительного сезона весной покажет, насколько тренд на рост цен будет долгосрочным. Но превышения строительной активности в этом году в сравнении с прошлым годом не ожидается»,— говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин.

Полина Трифонова