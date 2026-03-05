Белгородцы в 2025 году взяли кредитов на 194 млрд — на 13% меньше, чем годом ранее

Жители Белгородской области в 2025 году оформили кредиты на общую сумму около 194 млрд руб., что почти на 13% ниже показателя 2024 года (более 222 млрд руб.). Потребительских кредитов взято на 156,5 млрд руб. (спад на 7,85%), автокредитов — на 19,3 млрд руб. (сокращение на 94 млн руб.). Об этом сообщили в белгородском отделении Банка России.

«Рынок кредитования постепенно восстанавливается. Рост объемов заимствованных у банков средств мы отмечали в 2025 году практически каждый месяц. Пока рост осторожный, умеренный, и это правильно»,— прокомментировала главный экономист регионального отделения ЦБ Юлия Добрунова. Общий долг белгородцев по кредитам на конец года достиг почти 290 млрд руб., увеличившись на 3%. Задолженность предприятий региона (включая ИП) перед банками выросла также на 3% — до 446 млрд руб.

В 2025 году жители Курской области заключили 7,2 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 30,5 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом число выданных кредитов снизилось на 8,7%, однако совокупный объем заемных средств вырос на 16,5%.

Ульяна Ларионова