Объем ипотечного кредитования в Курской области вырос до 30,5 млрд за 2025 год

В 2025 году жители Курской области заключили 7,2 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 30,5 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом число выданных кредитов снизилось на 8,7%, однако совокупный объем заемных средств вырос на 16,5%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За прошлый год куряне оформили 3,3 тыс. ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках. Общая сумма по ним составила 17,1 млрд руб., а средний размер займа достиг 5,2 млн руб. На вторичном рынке жилья было заключено 3,8 тыс. договоров — средняя сумма кредита на нем оказалась ниже (3,5 млн руб.). В целом по региону средний размер ипотеки в 2025-м вырос до 4,3 млн руб., а средний срок кредитования составил 25,7 года.

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в Курской области на начало 2026 года составил 107,7 млрд руб. За 2025-й он увеличился на 11,2%.

В декабре стало известно, что за январь–сентябрь ввод жилья в регионе составил 591,9 тыс. кв. м — 83,8% годового плана и 112,4% относительно аналогичного периода 2024-го. При этом назвать равномерным развитие строительного сектора в Курской области нельзя.

Кабира Гасанова