Трамп анонсировал «закон о спасении Америки»

Президент США Дональд Трамп поделился планом принятия «закона о спасении Америки». Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

Фото: Patrick Semansky / AP

Как рассказал господин Трамп, в соответствии с этим законом для голосования на выборах все избиратели будут обязаны «предъявить удостоверение личности» и «документы, подтверждающие их гражданство». Бюллетени не должны пересылаться по почте, за исключением «случаев болезни, инвалидности, военной службы или путешествий».

Кроме того, американский президент заявил, что закон не будет допускать «мужчин в женском спорте» и «увечащих операций по смене пола» для детей без письменного согласия родителей.

11 февраля Associated Press со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа намерена сократить или приостановить выделение федеральных средств на здравоохранение и транспорт для нескольких штатов, возглавляемых демократами. В частности, сокращение финансирования коснется программ защиты прав трансгендерных людей («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).