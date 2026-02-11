AP: Белый дом ограничит финансирование штатов с губернаторами-демократами

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить или приостановить выделение федеральных средств на здравоохранение и транспорт для группы штатов, возглавляемых демократами. Источники Associated Press (AP) утверждают, что будут отменены гранты общей суммой более $1,5 млрд.

По информации агентства, речь идет о таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Иллинойс и Миннесота. Финансовому сокращению, в частности, подлежат программы защиты прав трансгендерных людей («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), направленные на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности. Также под сокращение попадет программа по установке зарядных устройств для электромобилей во всех четырех штатах, средства на исследование по переводу экзамена на получение коммерческих водительских прав в Иллинойсе на испанский язык, а также средства для адаптации Калифорнии к изменению климата.

Официальная информация на этот счет пока не обнародована. Как уточняет AP, ранее федеральное правительство высказывало опасения по поводу мошенничества и нецелевого использования средств налогоплательщиков.

Влад Никифоров