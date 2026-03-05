С 2021 года в Екатеринбурге из аварийных домов переехали 1,2 тыс. семей

В Екатеринбурге в период с 2021 по 2025 год более 1,2 тыс. семей переехали из аварийных домов в новые в рамках программы расселения, сообщили в городской администрации. Завершить программу 2019-2020 годов удалось досрочно, сегодня работы продолжаются уже в отношении жилья 2022 года и начала 2023 года.

Сейчас общая площадь аварийного жилищного фонда в Екатеринбурге составляет около 112 тыс. кв. м, при этом 15 тыс. кв. м входят в границы территорий комплексного развития (КРТ). С 2021 года аварийными были признаны 190 домов, в 150 проводится расселение или производится их снос. Собственники помещений в аварийных домах при расселении получили более 1,9 млрд руб. На 223,5 млн были куплены помещения для предоставления жилья людям, отселяемым из аварийного фонда. В этом году выплаты за изымаемое жилье планируется предоставить проживающим в домах, которые были признаны аварийными в период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Кроме того, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. «До 2017 года муниципалитетом осуществлялось строительство многоквартирных домов для переселения нанимателей из аварийного жилья. С 2018 года строительство не велось, жилые помещения для отселения нанимателей из аварийных домов приобретались. Однако, учитывая постоянный рост стоимости квадратного метра жилья и стоимость квадратного метра при строительстве дома более эффективным для муниципалитета выглядит последний вариант»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина