Прокуратура нашла нарушения в работе санатория на Ставрополье

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура нашла нарушения в работе ГКУ «Санаторий «Электроника» ФТС России. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что у сотрудников не было средств индивидуальной защиты, а также допуска к работе без проведения проверки знаний по охране труда. Директору учреждения внесено представление. В отношении ответственного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

Рассмотрение мер реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская