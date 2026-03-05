Бюджеты партий РФ сократились перед выборами

Доходы практически всех российских политических партий в 2025 году сократились, свидетельствуют данные ЦИК за четвертый квартал, проанализированные “Ъ”. Это происходит на фоне приближения федеральной избирательной кампании.

Бюджет «Единой России» снизился на полмиллиарда, до 8,8 млрд руб. Парламентская оппозиция также потеряла в доходах: КПРФ собрала 1,8 млрд (–600 млн), ЛДПР — 767 млн (–426 млн), «Новые люди» — 719 млн (–310 млн). Небольшой рост — с 712 млн до 726 млн — зафиксировала только «Справедливая Россия».

Сократились поступления и у непарламентских партий. «Яблоко» осталось на уровне 189 млн руб., «Родина» — 9 млн. Бюджет Партии пенсионеров упал вдвое, до 16,7 млн, «Коммунистов России» — почти втрое, до 5,6 млн. Рост казны показала лишь Партия возрождения России.

Объем бюджетного финансирования, которое парламентские партии получают за голоса на выборах в Госдуму, остался неизменным. Таким образом, ухудшение финансового положения связано исключительно с падением объема пожертвований.

Некоторые партии тратили больше, чем зарабатывали: КПРФ израсходовала на 200 млн руб. больше доходов, превышение расходов зафиксировано у ЛДПР и «Новых людей». «Единая Россия» и «Справедливая Россия» уложились в свои бюджеты, при этом партия власти сохранила значительный остаток на счетах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Предвыборный неурожай».