Предвыборный неурожай

Центризбирком опубликовал сведения политических партий о поступлении и расходовании средств за четвертый квартал 2025-го, которые позволяют подвести финансовые результаты всего года (официальные итоговые отчеты сдаются и публикуются позднее). Как подсчитал “Ъ”, несмотря на приближение федеральной кампании, бюджеты практически всех российских партий демонстрируют сокращение доходов.

Традиционно самый большой объем средств собрала «Единая Россия» (ЕР). По подсчетам “Ъ”, в прошлом году в ее бюджет поступило 8,8 млрд руб.— на полмиллиарда меньше, чем в предшествующем (9,3 млрд руб.). Это данные без учета поступлений от региональных отделений: общий доход указывается в итоговых финансовых отчетах и обычно бывает несколько выше. Однако основные средства, как показывает практика, партии получают централизованно.

Сокращение доходов не обошло стороной и парламентскую оппозицию. КПРФ собрала в прошлом году 1,8 млрд руб.— на 600 млн руб. меньше, чем в 2024-м. На 426 млн руб. сократились поступления ЛДПР: с 1,2 млрд до 767 млн руб. «Новые люди» собрали в 2025 году 719 млн руб., то есть на 310 млн руб. меньше, чем в предшествующем. Наконец, небольшую «прибавку» на счету — с 712 млн до 726 млн руб.— смогла продемонстрировать только «Справедливая Россия».

Размер выплат из федерального бюджета, которые традиционно составляют значительную часть дохода парламентских партий (они получают по 152 руб. за каждый голос, полученный по списку на выборах в Госдуму), не изменился. Улучшение или ухудшение финансового положения — это исключительно результат работы с пожертвованиями.

Не блестяще дела шли и у «малых» партий, которые бюджетного финансирования не получают, следует из подсчетов “Ъ”. Доходы «Яблока» составили 189 млн руб. (против 190 млн руб. в предыдущем году). Годовой бюджет «Родины» тоже остался неизменным — 9 млн руб. Вдвое сократились поступления Партии пенсионеров (с 35,4 млн до 16,7 млн руб.). Доходы «Коммунистов России» упали почти втрое — с 16,5 млн до 5,6 млн руб. И только Партия возрождения России продемонстрировала небольшой рост казны — с 40 млн до 45 млн руб.

В результате даже некоторым парламентским партиям в прошлом году пришлось «залезать в кубышку»: многие тратили больше, чем заработали.

Например, КПРФ израсходовала за прошлый год 2 млрд руб., на 200 млн руб. больше, чем собрала. Также расходы преобладали над доходами у ЛДПР и «Новых людей». А вот «Единая Россия» и «Справедливая Россия» жили по средствам, при этом только партия власти к концу года могла похвастаться солидным остатком на счету.

Сокращение внебюджетных доходов партий естественно, считает электоральный юрист Гарегин Митин. В ходе спецоперации появились новые цели для пожертвований, которые раньше могли направляться на партийные нужды, прежде всего — помощь фронту или пострадавшим регионам, добавляет эксперт. По его словам, ближе к выборам появится дополнительное финансирование от тех, кого будет интересовать место в избирательных списках, но уже сейчас заметно, что партии намерены экономить, в том числе на привлечении специалистов со стороны.

Анастасия Корня