Тарифы забурлили в котле

По данным “Ъ”, механизм take-or-pay («бери или плати») в электросетях, когда новые крупные клиенты будут платить за услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности, все же будет принят. Соответствующие нормативные активы правительство подготовит к 15 апреля. К той же дате Минэнерго должно проработать возможность запрета на прямое подключение новых потребителей к магистральным сетям. На принятии этих мер в рамках тарифной реформы электросетей давно настаивали «Россети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Механизм take-or-pay, по оценкам экспертов, не скажется на существующем объеме неиспользуемой сетевой мощности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Механизм take-or-pay, по оценкам экспертов, не скажется на существующем объеме неиспользуемой сетевой мощности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительством по поручению президента РФ принято принципиальное решение о внедрении механизма take-or-pay в электросетях, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. До 15 апреля Минэнерго необходимо внести в Белый дом проект постановления о введении для новых потребителей (более 670 кВт) обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности. До 11 марта министерству нужно представить правительству согласованные предложения по возможности перевода на take-or-pay и существующих потребителей, проведя анализ экономических и тарифных последствий.

Сейчас услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления, но электросетевые компании должны поддерживать мощности в объемах, заявленных при техническом присоединении (ТП), то есть и тех, что фактически не используются. Усиления ответственности потребителей за заявленную мощность многие годы добивались «Россети» (см. “Ъ” от 12 сентября 2023 года), но сталкивались с сопротивлением со стороны энергоемкого бизнеса.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что поддерживают внедрение нового механизма. В Минэнерго прокомментировали, что механизм take-or-pay, в соответствии с поручением Владимира Путина, предусматривается для новых потребителей присоединенной мощностью от 670 кВт.

Как отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, загрузка сетевых мощностей зависит главным образом от спроса на электроэнергию в месте размещения этих мощностей, а электросетевая компания получает компенсацию на все активы, участвующие в передаче электроэнергии. Из-за этого, поясняет он, инициатива не скажется на существующем объеме неиспользуемой сетевой мощности и не приведет к сокращению инвестиционных потребностей электросетей. «С учетом сложности и несущественности экономических эффектов для электросетевого комплекса трата усилий на реализацию механизма представляется неперспективной»,— полагает эксперт.

Бизнес возвращают на «последнюю милю»

Правительство также готовится ввести полный запрет на ТП новых потребителей к магистральным сетям Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС). Вместо этого крупному энергоемкому бизнесу будет предложено платить за передачу электроэнергии по более высокому котловому тарифу распредсетей. Как следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего в начале декабря (“Ъ” пересказали его содержание), до 15 апреля Минэнерго должно представить согласованные предложения с проектами нормативных актов, а также разработать критерии, по которым в особых случаях потребителям все же будет разрешено подключаться напрямую к ЕНЭС и после введения запрета.

Поручения даны в рамках задачи по перераспределению перекрестного субсидирования (перекладывание затрат с одной категории потребителей на другую) в электросетях. Исторически в тарифах магистральных сетей не учитывался объем перекрестного субсидирования населения, что делало его гораздо ниже распредсетевого. Так, одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС во втором полугодии 2025 года составил 0,57 руб. за кВт•ч, средний единый (котловой) тариф на уровне высокого напряжения (ВН) — 2,2 руб. за кВт•ч. Из-за этого крупные потребители уходят от распредсетей на прямое подключение к магистральному комплексу или строят собственную генерацию. Это увеличивает объем перекрестного субсидирования, приходящийся на прочих потребителей, и снижает базу расчета для тарифа распредсетей.

Концепция правительства заключается в том, чтобы равномерно распределить объем перекрестного субсидирования на всех потребителей, кроме населения. Это, по сути, возрождает почти уничтоженный к 2017 году механизм «последней мили» — вида перекрестного субсидирования, при котором крупные потребители, подключенные к сетям ФСК, платили и тариф распредсетей, хотя их услугами не пользовались.

Отдельный вопрос — будет ли запрет на прямое подключение распространяться на существующих потребителей. Согласно опубликованному в январе законопроекту о создании «Росэнергопроекта» (государственный оператор поддержки энергорынка), крупная промышленность обязана заключать договоры на передачу электроэнергии только с системообразующими территориальными сетевыми организациями (СТСО, в основном принадлежат «Россетям», оказывают услуги по передаче на распредсетях). Условия для действующих подключений там не оговариваются.

В то же время из протокола вице-премьера следует, что Минэнерго должно проработать вопрос поэтапного перераспределения перекрестного субсидирования в электросетях на потребителей ЕНЭС в течение не менее семи лет начиная с 2027 года. Это предполагает возможность перевода на котловой тариф и старых потребителей. Министерство должно также оценить экономические и тарифные последствия этих инициатив в разбивке по субъектам РФ.

Кроме того, до 17 июня Минэнерго поручено проработать возможность перехода на оплату услуг по передаче электроэнергии в зависимости от объемов потребления: чем больше потребление и ровнее график, тем ниже тариф. Сейчас плата для потребителей зависит от уровня напряжения, к которому присоединен потребитель — ВН, СН, НН.

По оценкам «Сообщества потребителей энергии» (представляет интересы крупной промышленности), последствия от запрета на подключение к ЕНЭС для потребителей будут нерелевантны общему экономическому эффекту. Так, нагрузка на промышленность вырастет примерно на 61 млрд руб. в год, стоимость услуг по передаче — на 25–155% в зависимости от региона, а объем перекрестного субсидирования в региональных тарифах снизится не более чем на 13,5 млрд руб., подсчитали в ассоциации.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что на сегодня запрет на присоединение к ЕНЭС не рассматривается и потребители на сетях ЕНЭС на котловой тариф не переводятся. В «Россетях» считают, что все потребители без исключения должны оплачивать расчетную величину перекрестного субсидирования в составе тарифов на услуги по передаче.

В «Сообществе потребителей энергии» отмечают, что тарифные и договорные условия для существующих потребителей ЕНЭС с учетом возможного расширения, а также для отдельных новых подключений, удовлетворяющие рациональным критериям, должны оставаться неизменными. «Соответствующий консенсус достигнут в диалоге с регуляторами и сетевой монополией, его ревизия для бизнеса будет неприемлемой»,— подчеркнули там. В ассоциации добавили, что последние восемь лет тарифы ЕНЭС растут темпами выше инфляции, в ближайшие три года подскочат еще в полтора раза. В связи с этим любое дополнительное удорожание, тем более за счет включения в тарифы несвойственных для магистральных сетей затрат, создает непрогнозируемые риски для энергоемкой промышленности, заявили там.

По словам Сергея Сасима, в отдельных субъектах РФ сформировался критический дефицит источников финансирования, препятствующий возможности обеспечивать надежное электроснабжение. Например, в Свердловской области доля перекрестного субсидирования в тарифе на ВН составляет 65%, Калининградской области — 73%, Белгородской области — 78%. Запрет нового ТП к ЕНЭС, по его мнению, направлен на предотвращение ухода крупных потребителей из «котла» и повышение экономической эффективности тарифной динамики за счет роста товарной выручки СТСО. Если говорить о потребителях, уже присоединенных к ЕНЭС, то, по оценкам господина Сасима, совокупная разница между оплатой по тарифам ФСК и котловым тарифам превышает 30 млрд руб. «При этом перевод уже присоединенных потребителей является существенно более сложным, чем введение запрета для новых подключений»,— говорит он.

Татьяна Дятел