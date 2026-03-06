Это сигнал свыше

Системы шифрования сигнала, аналогичные продуктам зарубежных Google, Microsoft, Apple и Viacess, признаны объектами критической информационной инфраструктуры. Теперь они подлежат сертификации по требованиям ФСТЭК. Участники рынка отмечают, что компаниям, не использующим отечественные решения, придется увеличить затраты в части регулярного мониторинга уязвимостей, а также модернизации или замены оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство РФ включило системы условного доступа к телерадиовещанию в перечень типовых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это следует из постановления правительства №360-р от 26 февраля 2026 года. Теперь решения, шифрующие ТВ-сигнал для защиты платного контента у спутниковых, кабельных и IPTV-операторов, подлежат обязательному категорированию и усилению защиты по требованиям ФСТЭК. Введенные нормы приведут к ограничению использования «недоверенных» иностранных решений в системах условного доступа к 2030 году, срок закреплен в постановлении правительства №1912 от 14 ноября 2023 года.

Сейчас участники рынка используют две системы для шифрования сигнала: Conditional Access System (CAS; в основном применяют спутниковые вещатели) и Digital Rights Management (DRM; используется в основном для онлайн-вещания). Основные иностранные правообладатели ПО в категории — Google, Microsoft, Apple и Viacess, российские — «Ростелеком», GS Labs, IP TV Portal и «Имаклик Сервис».

После начала конфликта на Украине в России участились случаи подмены ТВ-сигнала. В 2023 году в эфире телеканалов ТНТ, «Суббота» и «2х2» холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» появились сообщения о воздушной тревоге. Причиной стала подмена сигнала для спутника «Ямал-402». После группа депутатов во главе с Андреем Свинцовым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагала обязать операторов платного ТВ (спутниковых, кабельных, IPTV) и АС использовать для защиты ТВ-сигнала решения из реестра отечественного софта. ФАС в сентябре 2025 года просила онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента (см. “Ъ” от 11 сентября 2025 года). Также служба интересовалась, мог ли правообладатель последнего установить ограничения на трансляцию контента в регионах России. Собеседники “Ъ” отмечали, что подавляющее число компаний — около 80% — продолжают использовать зарубежные решения.

Сейчас у иностранных правообладателей при продаже своего контента есть условие — обязательная защита релизов от пиратства при помощи CAS или DRM, отмечали собеседники “Ъ”. Так, можно было воспользоваться системами от Google, Microsoft, Apple и Viacess или применить свои, однако в последнем случае было необходимо сертифицировать системы в одном из международных центров, который подтвердит, что они соответствуют необходимым для мейджора условиям безопасности (Европа, США). Но участники рынка, приобретающие контент, предпочитают более простой путь и используют уже готовые зарубежные решения, заверяет источник “Ъ” на телекоммуникационном рынке.

Ключевым требованием к вновь признанным объектам КИИ станет импортозамещение: владельцам систем телесигнала потребуется перейти на отечественное ПО, отмечают в «Триколоре»: «Стоит отметить, что на сетях крупнейших операторов ТВ уже используются качественные российские аналоги, которые смогут стать альтернативой зарубежным решениям».

Затраты на соответствие требованиям вырастут у тех компаний, которые еще не используют отечественные решения, уточнили в «Триколоре». Потребуется закупить сертифицированные средства защиты информации и интегрировать их в существующую систему. Дополнительно возрастут расходы на обучение персонала и разработку документации — политику ИБ, инструкции и регламенты реагирования на инциденты. Кроме того, возможны затраты на модернизацию или замену оборудования. В «НТВ-Плюс» на запрос “Ъ” не ответили.

Юлия Юрасова, Филипп Крупанин