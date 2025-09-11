Сериалам отследили сигнал

Крупнейшие онлайн-кинотеатры получили обращение от ФАС, в котором служба просит их предоставить данные об используемом для шифрования контента программном обеспечении (ПО). Также служба интересуется, мог ли правообладатель последнего установить ограничения на трансляцию контента в регионах России. Участники рынка объясняют приверженность зарубежному софту требованиями иностранных правообладателей на использование их систем, которые успели укорениться в РФ до 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба 3 сентября направила аудиовизуальным сервисам (АС) обращение, где в течение десяти рабочих дней попросила онлайн-кинотеатры предоставить данные об используемом ПО для защиты контента от несанкционированного копирования. Речь идет о софте для защиты ТВ-сигнала, который используется для шифрования передаваемого контента. Служба также просит стриминги указать наименование ПО, его разработчика или правообладателя, а также местонахождение последнего.

Также ФАС интересует наличие у онлайн-кинотеатров софта, чей лицензиар мог установить региональные ограничения — «например, невозможность использования АС и (или) воспроизведения контента в отдельных субъектах РФ», в частности в Крыму. Кроме того, онлайн-кинотеатры должны предоставить информацию о наличии на российском рынке аналогов софта для защиты ТВ-сигнала и обосновать возможность или невозможность его использования вместо текущего ПО. В ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Сейчас участники рынка используют две системы для шифрования сигнала: Conditional Access System (CAS, в основном применяют спутниковые вещатели) и Digital Rights Management (DRM, используется в основном для онлайн-вещания). Основные иностранные правообладатели ПО в категории — Google, Microsoft, Apple и Viacess, российские — «Ростелеком», GS Labs, IP TV Portal и «Имаклик Сервис».

После начала конфликта на Украине в России участились случаи подмены ТВ-сигнала. В 2023 году в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и «2х2» холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» появились сообщения о воздушной тревоге. Причиной стала подмена сигнала для спутника «Ямал-402». В ответ группа депутатов во главе с Андреем Свинцовым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагала обязать операторов платного ТВ (спутниковых, кабельных, IPTV) и АС использовать для защиты ТВ-сигнала решения из реестра отечественного софта.

В Start подтвердили получение обращения от ФАС, сейчас сервис его изучает. В Wink сообщили, что используют для защиты контента от несанкционированного доступа и копирования решение отечественного разработчика, включенное в реестр российского ПО. Оно имеет весь необходимый функционал, заверил представитель сервиса: обеспечивает хранение ключей защиты контента, предоставляет стандартизированные API для получения разрешений на воспроизведение и ключей защиты, необходимых при подготовке и доставке защищенного видеопотока. У самого онлайн-кинотеатра есть собственный комплекс решений по предотвращению несанкционированного доступа к контенту. Представители «Иви», «Кинопоиска», Kion и Okko отказались от комментариев.

В целом подавляющее число компаний — порядка 80% — продолжают использовать зарубежные решения, отмечают источники “Ъ” на медиарынке: «То есть вещатели не имеют доступа к управлению этими системами шифрования. Почему все так привыкли к использованию зарубежных решений? У иностранных правообладателей при продаже своего контента есть условие — обязательная защита релизов от пиратства CAS или DRM». Так, можно было воспользоваться системами от Google, Microsoft, Apple и Viacess или применить свои, говорят они, однако в последнем случае было необходимо сертифицировать системы в одном из международных центров, который подтвердит, что они соответствуют необходимым для мейджора условиям безопасности (Европа, США). Но участники рынка, приобретающие контент, предпочитали более простой путь и использовали уже готовые зарубежные решения.

При этом сам переход на отечественное ПО возможно осуществить без существенных затрат для участников рынка платного ТВ, заверяет собеседник “Ъ”: «В случае с онлайн-кинотеатрами задача по переходу на российские системы защиты сигнала и вовсе решается на программном уровне. В конечном итоге можно будет просто обновить в сторе приложение, которое уже будет поддерживать работу с российской кодировкой».

Юлия Юрасова