Военную форму пришьют к реалиям

Министерство обороны РФ подготовило проект нового приказа о вещевом обеспечении в вооруженных силах. Документ должен заменить действующий приказ 2017 года и привести систему снабжения армии формой, снаряжением и другим вещевым имуществом в соответствие с практикой последних лет и новыми нормативными актами. Проект также уточняет нормы выдачи формы для различных категорий военнослужащих, вводит правила обеспечения резервистов БАРС и обновляет перечни имущества, используемого в войсках.

Как следует из пояснительной записки к проекту приказа, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов, необходимость корректировки правил связана с изменениями в законодательстве, появлением новых категорий личного состава и пересмотром перечней имущества с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Сам текст приказа пока не опубликован — доступен лишь сопровождающий документ, в котором перечисляются причины и основные направления грядущих нововведений. Однако общая логика реформы и ее ключевые блоки уже вполне понятны.

Одним из важнейших новшеств станет расширение полномочий нижестоящих довольствующих органов. Проект предусматривает возможность закупки отдельных предметов вещевого имущества не только централизованно, но и непосредственно военными округами, флотами, армиями и флотилиями. Ожидается, что это позволит ускорить снабжение частей и точнее реагировать на их текущие потребности.

Помимо этого, в документе уточняется порядок обеспечения вещевым имуществом граждан, заключивших контракт на пребывание в Боевом армейском резерве страны (БАРС) и привлекаемых к специальным сборам.

Одновременно ведомственные нормы приводятся в соответствие с Трудовым кодексом, официально закрепляя право на униформу за гражданским персоналом подразделений пожарной охраны, работающим в структуре военного ведомства.

Наиболее масштабная часть поправок касается всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) — основы гардероба российских военнослужащих.

В связи с решением правительства РФ от июля 2025 года о приостановке выдачи некоторых предметов личного пользования призывникам (фуражка, шерстяные брюки и китель и т. п.) после выхода нового приказа изменится и перечень вещей, передаваемых им по увольнении в запас.

Для военнослужащих-контрактников на рядовых и сержантских должностях, напротив, «в целях улучшения внешнего вида» исключена выдача предметов ВКПО второй категории, то есть бывших в употреблении.

Кроме того, для солдат-срочников теперь устанавливается порядок передачи предметов полевого обмундирования при переводе в другую часть: какие именно предметы подлежат сдаче, а какие военнослужащий может забрать с собой, станет известно из текста самого приказа.

Значительный блок проекта посвящен актуализации норм снабжения. Из перечней исключаются устаревшие предметы и добавляются новые, которые «уже поступили в войска и доказали свою эффективность». Корректировке, согласно пояснительной записке, подверглись нормы содержания имущества на одну койку в казармах, госпиталях и общежитиях, а также нормы снабжения специальным, санитарно-хозяйственным, спортивным, альпинистским и палаточным имуществом. Отдельно упоминается обновление перечня предметов, которые разрешено списывать сразу после выдачи, так называемым прямым расходом.

Документ также уточняет правила хранения и учета вещевого имущества.

В частности, пересматривается объем так называемого подменного фонда — запасов формы и другого имущества, которые содержатся в военных частях для оперативной замены изношенных и непригодных к носке вещей. Урегулированы в проекте и весьма специфические ситуации: например, расширен круг лиц, имеющих право на «банно-прачечное обслуживание» — в него включены резервисты из БАРС, призванные на военные сборы, и сотрудники пожарной охраны Минобороны.

Как подчеркивается в пояснительной записке, реализация нового приказа, который синхронизирован с общим курсом на импортозамещение военной формы (см. “Ъ” от 12 августа 2025 года), не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований, а все новые меры будут реализовываться «в пределах средств, уже предусмотренных на вещевое обеспечение вооруженных сил». Когда именно будет подписан приказ, в пояснительной записке не уточняется.

Дмитрий Сотак