Дефицит бензина в Крыму связали с непогодой

В Крым возобновили регулярные поставки бензина, прерванные несколько недель назад из-за непогоды. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве топлива и энергетики РК. По информации чиновников, поставки светлых нефтепродуктов с помощью паромной переправы были прерваны с 24 по 27 февраля. «Это привело к задержкам объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров. Регулярные поставки бензина восстановлены. Мониторинг ситуации проводится ежедневно, ситуация находится на постоянном контроле правительства республики»,— уточнили в министерстве.

По информации корреспондента «Ъ», на данный момент на многих заправочных станциях в Крыму до сих пор отсутствует бензин марки АИ-92 и АИ-95.

Проблемы с доступностью высокооктанового топлива на заправках полуострова периодически фиксируют с лета прошлого года. В конце августа и в середине сентября проблема обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. Местные власти вводили ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.

Позже Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении нескольких крымских сетей автозаправочных станций, выявив в их действиях признаки картельного сговора.

Александр Дремлюгин, Симферополь